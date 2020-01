La vecchina con la gerla di regali a Forni di Sopra scende dal campanile

MONTAGNA

UDINE (li.za.) Anche se manca il magico paesaggio innevato, l'Epifania in quota mantiene sempre il suo fascino. Si conclude proprio il 6 gennaio la rassegna presepiale ambientata nel borgo di Sutrio, ai piedi del monte Zoncolan, attraverso un percorso che porta alla riscoperta di cortili, loggiati e cantine delle case più caratteristiche. I presepi esposti non sono stati realizzati solo dagli artigiani di Sutrio e di altri paesi della Carnia, ma anche da artigiani provenienti da regioni italiane come Alto Adige e Veneto, e straniere, come Slovenia e Carinzia. A fare da cornice alla rassegna, poi, sono in programma un caratteristico mercatino dell'artigianato, degustazione di specialità tradizionali e musica. Annoverato da anni tra i Borghi più belli d'Italia, il paesino del Val Colvera ospita una rassegna di presepi tra le più belle della penisola, aprendo i suoi cinquecenteschi edifici per ospitare su davanzali, giardini e corti oltre un centinaio di presepi in esposizione, alcuni dei quali raggiungono dimensioni ragguardevoli, mentre altri sono accolti in scenografie fantasiose: un minuscolo pentolino in rame, una radice d'albero, una pagnotta che culla al suo interno un piccolissimo Gesù. Il tutto si snoda in una suggestiva ambientazione, con decorazioni di frutta, fiori e legno, luci soffuse, capaci di incantare ogni anno oltre ventimila visitatori e trasformare il paesino, adagiato dolcemente sulle falde del monte. A Ravascletto, invece, si può ammirare fino al 6 gennaio il presepe dei Cramârs. Salendo di quota, a Piancavallo lunedì 6 gennaio ci si può godere la montagna con una ciaspolata di tre ore nei boschi, un'alternativa al più tradizionale pignarûl, in attesa dello spettacolo teatrale La bella addormentata in programma alle 17 nella sala convegni. Per i più sportivi e amanti dello sci, a Tarvisio il giorno dell'Epifania parte la quinta edizione della gara di sci European Kids Ski Festival. Sauris propone un'epifania ancor più particolare. Oltre alla ciaspolata naturalistica, infatti, si potrà provare la sleddog experience, un'esperienza sulla neve per imparare le basi e i fondamentali dello sleddog, la corsa in sintonia con i cani da slitta. Dalle vette all'entroterra, chiunque voglia anticipare i festeggiamenti di un giorno per godersi anche i fuochi dell'Epifania, domenica 5 le Grotte d Villanova offrono un doppio appuntamento: nel pomeriggio la Grotta resterà aperta e visitabile per tutti coloro che desiderano ammirare l'affascinante percorso ipogeo attrezzato, in anteprima rispetto all'apertura della stagione turistica prevista per il prossimo mese di marzo. E sempre in anteprima sarà possibile prendere parte all'escursione Off road, sulla parte storica della Grotta Nuova, per chi desidera scoprire in sicurezza cosa c'è oltre il percorso attrezzato. Da non perdere, in mattinata, il concerto corale organizzato dall'Unione Società Corali Friuli Venezia Giulia, che farà tappa a Villanova delle Grotte.

Antipasto oggi con la Befana che scende dal campanile di Forni di Sopra. Dopo la messa delle 18, si terrà la 23^ Edizione della Discesa della Befana cul firâl dal campanile della chiesa parrocchiale di Cella, una manifestazione ideata e curata fin dagli esordi dalla stazione di Soccorso Alpino di Forni di Sopra. La suggestiva discesa della Befana, seduta a cavalcioni sulla scopa, avviene lungo una teleferica in corde, una manovra utilizzata dal Cnsas per attraversare forre e canyon. La nasuta vecchietta (nella realtà una carina soccorritrice) a cavalcioni della scopa, porterà con sé una gerla ed un lampioncino, il Firâl, vocabolo fornese che dà il titolo alla manifestazione. La discesa è prevista verso le 18.45. La discesa al buio dai 46 metri di altezza del campanile di Forni di Sopra (il più alto della Carnia) viene interrotta a metà da uno spettacolo pirotecnico e si conclude poi con l'atterraggio nel sagrato e la distribuzione dei doni ai bambini.

