La Ue premia il progetto per gli anziani

CASARSARiconoscimento europeo per il progetto Saluta il tuo vicino. Grazie all'impegno dei volontari sentinella della commissione anziani di Casarsa, procede a gonfie vele il progetto ideato dall'amministrazione comunale per la rilevazione dei bisogni e delle necessità della popolazione anziana del comune, in particolare delle persone sole. Il progetto è un successo e ormai è entrato a far parte dell'agenda della Regione per la tematica della salute e della sicurezza. Non solo: l'area promozione della salute e prevenzione della Regione, in...