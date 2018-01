La Udine ai margini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Oggi in via Riccardo di Giusto gli operatori della Croce rossa non distribuiranno alimentari e vestiti alle famiglie in difficoltà, ai pensionati con la minima, ai nuovi poveri rimasti senza lavoro o ai precari con micro-stipendio. Non andrà in scena quel copione solidale che si è ripetuto in tanti, tantissimi, mercoledì, arrivando al numero record di oltre 3.600 assistiti a fine anno, di cui seicento minori.L'APPELLOE il motivo non è legato solo al tentativo di scasso di dicembre quando, a ridosso del periodo natalizio (come...