Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRATTATIVAUDINE Sindacati della sanità in corsa solitaria ormai nel dialogo con la Regione, per evidenziare le criticità da risolvere. Dopo l'accordo dell'altro giorno sulle risorse aggiuntive regionali per i lavoratori del comparto raggiunto con la giunta regionale senza la sigla della Cgil, ieri la sola Cisl Fvg non ha perso tempo e ha recapito al vicepresidente della Regione e assessore alla Salute Riccardo Riccardi un documento in...