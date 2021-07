Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAUDINE Tragedia la scorsa notte tra Udine e Pavia di Udine, Nicola Rizzo, 32 enne residente nel capoluogo friulano, ha perso la vita in seguito alle ferite rimediate in un incidente stradale che lo ha coinvolto mentre stava rientrando a casa. Il fatto si è verificato poco dopo le 22.30 in viale del Lavoro, nella zona industriale di Lauzacco.LA DINAMICARizzo era alla guida della sua moto Yamaha. Per cause in corso di accertamento...