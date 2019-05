CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAUDINE Ancora due vittime in un incidente stradale sull'A4. Ieri mattina, nel tratto fra Villesse e Redipuglia sono morti due giovani operai residenti in provincia di Treviso, il 28enne albanese Arjan Disha residente a Conegliano e il 34enne marocchino Jamal Amaadour, residente a Giavera. La Fiat Bravo su cui viaggiavano, secondi la prima ricostruzione, intorno alle 7 avrebbe sbandato, per cause al vaglio degli inquirenti della Polizia stradale, finendo contro un camion. La macchina è finita sotto il mezzo pesante, che era fermo in...