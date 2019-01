LA TRAGEDIA SAN DANIELE DEL FRIULI Tragedia della strada nella notte lungo la

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAGEDIASAN DANIELE DEL FRIULI Tragedia della strada nella notte lungo la strada regionale 463 in comune di San Daniele del Friuli.A perdere la vita l'imprenditore Moreno Ortolano, 54 anni, residente a Bertiolo e titolare di una nota attività commerciale nel settore ortofrutticolo con più rivendite in diversi comuni friulani tra cui Spilimbergo.LA VITTIMAL'uomo, sposato con due figli, era alla guida del suo furgone Citroen Jumper impegnato in alcune consegne e diretto verso Dignano quando, all'improvviso forse per un probabile malore o un...