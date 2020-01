LA TRAGEDIA

PORPETTO La Procura di Udine ha deciso di aprire un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo a carico di ignoti per fare luce sulla morte di Adelfino Pacorigh, l'anziano di 85 anni che ha perso la vita mercoledì sera nell'incendio divampato nella sua abitazione, al primo piano di uno stabile in centro a Porpetto. Lo ha annunciato ieri il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo. Secondo le prime risultanze investigative pare infatti che solo una decina di giorni fa si fosse verificato un fatto analogo, ovvero un rogo simile che però fu spento tempestivamente. Faremo ascoltare la moglie per capire meglio questo precedente e le condizioni dell'anziano. Così De Nicolo ha spiegato la decisione di non chiudere subito il caso per verificare che non sia possibile profilare un fatto colposo di terzi e capire se non sia stato sottovalutato un rischio. Il fascicolo è affidato al pm di turno Lucia Terzariol. La tragedia si è verificata attorno alle 20 quando all'interno dell'abitazione dell'uomo - situata sopra al bar Centro, di proprietà della famiglia, a pochi metri di distanza dal Municipio e dalla chiesa del paese si è sviluppato il rogo per cause ancora in corsi di accertamento, e l'anziano, solo in quel momento in casa, è rimasto intossicato e ustionato. Le urla e le richieste di aiuto avevano fatto precipitare sul posto sia la moglie, Maria Rosa Stel, titolare del pubblico esercizio, sia il figlio ed alcuni astanti del bar che si trovavano al piano terra, i quali con delle coperte e dell'acqua avevano tentato di salvare l'uomo dalle fiamme ma il fumo e il calore che si era sprigionato non era più sostenibile e così si è desistito, nel frattempo sono sopraggiunti i pompieri del distaccamento di Cervignano del Friuli e del comando provinciale di Udine che con gli idranti e l'autoscala hanno spento le fiamme, entrando poi all'interno dell'appartamento dalle finestre ma ormai era troppo tardi, nonostante i soccorsi del personale del 118 e della Croce Verde non c'è stato nulla da fare. L'uomo era già privo di vita. Tutta Porpetto sotto shock per l'accaduto piange la scomparsa di Pacorigh e si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di incredibile dolore.

