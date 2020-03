LA TESTIMONIANZA

REMANZACCO «Quando ti trovi nel letto di un ospedale da solo, in queste condizioni, ti rendi conto che ti passa davanti tutto il film della tua vita. Puoi parlare solo con il muro e con Cristo. Non augurando a nessuno quando ho vissuto io, invito tutti a rispettare quello che ci viene detto».

Parola di Dario Angeli, già sindaco di Remanzacco, 63 anni, dimesso giovedì dal reparto di infettivologia del Santa Maria della Misericordia di Udine dopo essere stato ricoverato per coronavirus. «Ora sto bene - racconta - sono in convalescenza, passo dopo passo mi sento meglio e non smetterò mai di ringraziare tutti i medici, gli infermieri, il personale dell'ospedale che mi sono stati vicini come fratelli e gioiscono come bambini con te per i progressi che fai ci tiene a precisare commosso Angeli - Spero che quando questo cataclisma finirà, non daremo semplicemente per dovuto e scontato quanto hanno fatto. Con una umanità incredibile, non rendendosi conto neanche del rischio che corrono, diventano tuoi amici e tuoi alleati nella guarigione».

Angeli, storico amministratore locale friulano, primo cittadino del suo Comune dal 2004 al 2014 e attualmente capogruppo di maggioranza, era risultato tra i positivi al tampone covid-19 il 3 marzo scorso, quando a seguito del contagio della moglie di un assessore comunale avvenuto durante l'ormai noto convegno universitario degli agronomi a Udine, altri esponenti dell'amministrazione e del consiglio cittadino furono sottoposti alla quarantena domiciliare. «Scoperta la positività non mi preoccupai molto riavvolge il nastro Angeli - non stavo male, poi in un pomeriggio la situazione è precipitata: mi sono sentito mancare il respiro, fortunatamente ho chiamato immediatamente il 112 ed è arrivata l'ambulanza, mi hanno preso in tempo, se non avessi considerato questa cosa non so come sarebbe andata a finire».

In ospedale è arrivato il 10 marzo, «avevo inizialmente dei sintomi banali - ricorda - un po' di tosse, qualche linea di febbre e poi da un momento all'altro ecco i brividi di freddo, si è alzata la temperatura corporea, mi mancava il respiro». Gli è stata diagnosticata una polmonite interstiziale bilaterale da coronavirus. «Questi giorni non sono semplici, io ho avuto sintomi importanti con una febbre persistente. Mi dicono che è normale, ma a me la preoccupazione rimane e non vedo l'ora che tutto finisca» raccontava l'ex sindaco agli amici su Facebook.

«Per me sono state queste notti, dove non riesci a prendere sonno, pensi a te, ai tuoi cari, alla vita... Dopo, pensi che potrebbe anche succedere che se tanti si ammalano, potrebbe accadere che non c'è un posto disponibile per salvarti la vita. In quel momento non prendi più sonno e piangi». Ma giovedì 19 marzo ecco la dimissione, «nella cartella clinica ho letto che mi hanno dato dei farmaci per curare l'hiv».

Angeli è stato accolto dai suoi cari e non ha perso il suo spirito battagliero che l'ha contraddistinto negli anni da amministratore locale. «Appena rientrato in famiglia con otto chili in meno, grazie a iniezioni di purè e stracchino ha svelato ancora su Facebook - ho banchettato con la mortadella di Gianna (Buteghe in place, ndr) e mezzo calice di Merlot delle Vigne del Malina». Ora procederà nel periodo di convalescenza: «Ho fatto il primo tampone di controllo che è risultato negativo, oggi (ieri, ndr) il secondo, spero che anche quello confermi la negatività e quindi arrivi la dichiarazione di guarigione; poi, piano piano senza strafare, incomincerò a uscire nelle ore più calde, consapevole che sono un convalescente, che non devo assolutamente strafare».

Prima di salutare, Angeli rinnova l'appello ai concittadini e non: «L'ho detto e scritto anche mentre stavo male, spero che tutti si rendano conto di rispettare quello che viene chiesto; è sicuramente un sacrificio ma che punta a salvare la salute e la vita di tutti, e ci darà al più presto la possibilità di ritornare nella normalità».

