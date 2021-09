Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TESTIMONIANZAPORDENONE «Ho avuto tanta paura. Tutti, in questo momento, hanno paura. Io però ce l'ho fatta e, mentre ero in un letto del reparto di semi intensiva dell'ospedale, con il casco ventilatorio in testa, ho ritrovato la fede. Io che sono sempre stato ateo e che ho aborrito le organizzazioni religiose». Michele Stefanuto, cantate, chitarrista e compositore del gruppo musicale Mik & The Boulevard II, ha lasciato venerdì...