IL QUADRO

UDINE «Se la terza ondata ripartisse subito, non saremmo in grado di reggere l'urto». Da qui l'invito, in attesa delle novità da Roma, a «rispettare le regole di Dpcm e ordinanze regionali e sopratutto la rinnovata raccomandazione di non andare a casa di persone non conviventi». Massimiliano Fedriga lo ho rimarcato ieri mattina, in conferenza stampa a Trieste, affiancato dal suo vice Riccardi.

«I dati sono in miglioramento, ma ancora estremamente elevati» ha esordito il presidente. «Siamo la regione che fa più tamponi. Lo scopo non è far vedere che ci sono pochi casi, ma scovare tutti i positivi. Non saranno feste come quelle che conoscevamo negli anni precedenti, ma questo sacrificio può preservare non solo la salute, ma anche economia e lavoro. Serve l'impegno e lo sforzo di tutti, è una battaglia di comunità, dove tutti si difendono a vicenda. Anche pochi che non rispettano le regole rischiano di fare gravi danni». Per questo l'ordinanza regionale, secondo Fedriga, punta proprio a evitare assembramenti. «Faccio un appello a tutti a rispettare le regole del Dpcm e delle ordinanze: distanziamento, mascherina e igienizzazione. Se attuate in modo rigoroso, ridurremmo molto i contagi. Poi c'è un altro passaggio fondamentale, anche se è solo una raccomandazione: non andate a casa di altri nuclei familiari. È proprio nelle abitazioni private che si diffonde il virus». L'assessore Riccardi ha sottolineato come «nel periodo dal 30 novembre al 6 dicembre, i tamponi positivi sul totale si riducono al 24,9% (erano il 27,7%). Attualmente l'indice Rt è allo 0,97 (in leggera crescita rispetto alla settimana precedente). A pesare è l'aumento dei focolai attivi, che sono 1.950 a fronte dei 1.856 della settimana precedente. I casi sono comunque in diminuzione (sono 3.030), ma a fronte di un numero di tamponi che è più del doppio della media nazionale».

VERSO LE VACCINAZIONI

«Con la prospettiva che nel giro di poche settimane inizieremo a distribuire il vaccino, dobbiamo stringere i denti per questo mese. La vaccinazione sarà un periodo fondamentale da affrontare in una situazione sostenibile. Adesso - prosegue Fedriga - reggiamo l'urto grazie ai sacrifici del personale sanitario e al fatto che siamo partiti con gli ospedali vuoti». Proprio in merito all'avvio della campagna di vaccinazione anti-covid, il presidente della Regione ha sottolineato che «il Governo non metterà a disposizione per le prime dosi personale in più, quindi dovremo usare quello a disposizione, che è già carente. Questa settimana faremo una comunicazione per capire chi vorrà vaccinarsi, in modo che le aziende sanitarie forniscano dati il più possibile completi. E ci auguriamo ci sia un'adesione massiccia. Se proteggiamo ospedali e case di riposo, il 50% del lavoro è fatto. Io capisco i dubbi, ma dobbiamo fidarci delle indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie. Ogni medicina ha dei rischi, ma i pro sono estremamente superiori rispetto ai contro».

SGUARDO A ROMA

Guardando al Natale, Fedriga ha invitato a muoversi con chiarezza: «Prima di qualsiasi ordinanza, attendiamo di capire cosa intende fare il Governo. Adesso serve tutto meno che confusione». Sugli spostamenti tra comuni limitrofi, ha aggiunto, «spero che ci sia coerenza nelle misure a livello nazionale. È chiaro che tra Roma e Drenchia non si può fare un confronto. L'appello che faccio al Governo è che vengano messe in campo delle limitazioni eque, altrimenti la gente cercherà solo un modo per non applicarla», ha specificato, sottolineando come anche sulla necessità di evitare assembramenti la decisione di avviare il cashback di Natale non sia molto coerente. A proposito infine delle acque agitate all'interno dell'esecutivo Fedriga ha concluso: «Io vedo oggettivamente molte contraddizioni dentro il Governo. Non penso che in mezzo a una pandemia si possa andare a votare, penso che il Paese abbia bisogno di un Governo che abbia un consenso nel Parlamento e nel Paese, soprattutto nel momento in cui si dovranno fare quelle scelte che la Regione Fvg ha già fatto, di rilancio dell'economia».

