La svolta verde dell'ex discarica

L'OPERAUDINE Potrebbe vedere la luce entro il 2020, burocrazia permettendo, il nuovo parco fotovoltaico di San Gottardo, in grado di fornire «energia a chilometro zero» a 3.600 persone e 1.200 famiglie. Direttamente dal sole ai pannelli installati su una porzione dell'ex discarica Ifim,, di circa 5,5 ettari. Una svolta verde innegabile per l'area, oggi in fase di post-gestione per 30 anni, dove, prima della chiusura del 2014, nel corso di un ventennio sono stati accumulati quasi un milione di metri cubi di rifiuti. La Regione ha appena...