LA SVOLTAUDINE Palazzo D'Aronco chiude il contratto per la gestione del Contarena e dà 15 giorni di tempo alla società Spritz Time srl per sgomberare i locali.Alla base della decisione del Comune ci sarebbe un inadempimento contrattuale da parte della stessa società, come cita la determina del dirigente. I rapporti tra amministrazione e gestori, d'altronde, erano tesi da diversi anni, da quando cioè dopo una ricognizione sugli affitti...