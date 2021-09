Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAUDINE Non solo via Podgora: a Udine arrivano nuove isole ecologiche a servizio dei grandi condomìni che quindi diranno addio ai bidoncini. Le piazzole per ora individuate sono cinque e saranno localizzate in piazzale 26 luglio, via Monte Grappa, via Malborghetto, via Sabbadini e via Marco Antonio Fiduccio; questa volta, però, non si tratterà di cassonetti smart: le isole saranno infatti recintate e accessibili tramite un...