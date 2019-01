CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRETTAUDINE Lo sport, si sa, è una passione e il tifo calcistico una fede che vince su tutto, anche sul Codice della strada. Non è raro, infatti, assistere a dispieghi di grande creatività, soprattutto nelle modalità di sosta, in zona Stadio Friuli quando l'Udinese gioca in casa: auto lasciate su marciapiedi, aiuole e vie private, che spesso ostruiscono i passi carrai e costringono chi cammina a scendere sulla strada, con ovvi problemi di sicurezza. Il Comune, però, ha deciso che è tempo di mettere un freno ai parcheggi selvaggi,...