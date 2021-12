Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRETTAPORDENONE Più di mille persone controllate in 24 ore, con nove sanzioni relative al possesso del Green pass e una multa causata dalla mancanza della mascherina protettiva. E ancora: verificati 126 esercizi commerciali in tutta la provincia di Pordenone, con due titolari sanzionati (non c'entra in questo caso la situazione riscontrata in precedenza a San Quirino). Sono i risultati dei controlli potenziati che ieri sono stati...