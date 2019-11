La strage dei gatti selvatici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FAUNAUDINE Tre gatti selvatici investiti nel giro di dieci giorni in regione, fra il 15 novembre e la giornata di ieri. Uno solo (per ora) si è salvato e sta lottando per sopravvivere. Gli incidenti stradali continuano a mietere vittime nei ranghi della fauna selvatica. Non solo fra i rari sciacalli dorati, decimati dagli schianti, ma anche fra i meno rari esemplari di Felis silvestris silvestris, che secondo le stime degli esperti in Friuli sarebbero almeno «150-300», come spiega Luca Lapini, zoologo del Museo di storia naturale di Udine...