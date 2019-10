CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAUDINE Voleva «colmare un vuoto formativo sulla cannabis medica». Ma in Friuli, la sua terra, Andrea Cristofoletto, 29 anni, di Martignacco, ha trovato «le porte chiuse» e così ha ripiegato su Milano e la Lombardia per dar corpo all'idea coltivata assieme alla neuroscienziata Viola Brugnatelli. Che poi è il cuore di Cannabiscienza, «la prima start up in Italia specializzata nella formazione scientifica» sulla canapa utilizzata per uso terapeutico, che ha sviluppato una piattaforma per l'insegnamento on line, con 4 corsi e 2...