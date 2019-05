LA STORIA UDINE Via il chiosco che oggi accoglie il bar, via lo spiazzo di cemento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE Via il chiosco che oggi accoglie il bar, via lo spiazzo di cemento dove i ballerini di salsa danno prova delle proprie abilità danzerecce nelle notti estive e via anche «quell'orribile catafalco dove oggi fanno i concertini», per dirla con le parole dell'architetto Roberto Pirzio-Biroli. Il parco del Cormor, nelle intenzioni del progettista, sottoposte - assicura - all'amministrazione comunale, dovrebbe un po' tornare alle origini, oltre ad ampliare i suoi orizzonti fino a raggiungere viale Venezia (come vogliono sia il...