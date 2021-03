LA STORIA

UDINE Undici anziani vaccinati al debutto della campagna di immunizzazione a casa nella Bassa. E a domicilio, per l'occasione, è arrivato proprio il direttore del distretto Est dell'AsuFc, Luciano Pletti. «Abbiamo iniziato oggi (ieri ndr) con Terzo di Aquileia, con i vaccini agli over 80 a domicilio. Siamo andati in due coppie medico-infermiere: questa volta siamo stati impegnati io stesso con una mia collega del distretto - spiega il dirigente -. Ho voluto vedere di persona per verificare i tempi, le modalità e i punti di difficoltà per affinare il meccanismo. Proseguiremo con una seconda uscita venerdì a Ronchis e poi la prossima settimana mettiamo giù un piano sistematico». Uno dei punti chiave è il tempo impiegato. «Oggi abbiamo somministrato i vaccini a casa a 11 persone. In media, abbiamo calcolato due all'ora. E siamo stati veloci». Per ogni vaccino, infatti, «dobbiamo fermarci per aspettare un certo termine e vedere se ci sono eventuali reazioni. Poi c'è la registrazione del consenso, bisogna spiegare bene quali possono essere le conseguenze, i benefici e i rischi... Tutto questo richiede molto tempo».

Se la campagna vaccinale è complessa in sé, la partita dei sieri a domicilio dei cosiddetti intrasportabili lo è di più. «È complicato. Ci sono vari aspetti da curare. Non è una semplice fornitura del farmaco. Bisogna verificare la tenuta a temperatura con contenitori appositi. Ci sono alcuni aspetti che rendono le cose più complicate. Poi bisogna trovare le abitazioni, pianificare bene l'uscita per raggruppare più casi possibili in un'area circoscritta per non perdere troppo tempo nei trasferimenti». Perché neanche una dose vada sprecata. Undici sono stati i cittadini raggiunti ieri a Terzo perché «un flacone di Moderna - spiega il direttore - produce undici siringhe con le dosi. Non possiamo sprecarle. Dobbiamo essere certi che le persone da vaccinare aderiscano: una volta che si esce con 11 dosi, bisogna farle». La scelta di Terzo, che un po' ha fatto da test per l'area distrettuale è stata fatta «perché il comune è vicino al distretto, facile da raggiungere, e ha un numero contenuto di casi. In origine volevamo farli tutti e 25. Poi abbiamo deciso di fare una prova con un flacone solo perché non avevamo certezze».

Cdm

