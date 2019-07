CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE Un pezzo di Friuli nell'ex terminal dell'aeroporto di New York, trasformato in un hotel di lusso. Simbolo dell'albergo infatti il tabellone a palette Solari. Il TwaHotel ha aperto dopo anni di attesa all'interno dell'aeroporto JFK di New York ed è già un cult tra le mete turistiche da non perdere della Grande mela e tra gli appassionati di design e di architettura di tutto il mondo.Con un investimento di circa 300 milioni di dollari, infatti, l'hotel nasce dal recupero del vecchio terminal Twa del Jfk, definito dai giornali...