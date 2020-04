LA STORIA

UDINE «Sono due mesi che gioco a nascondino col Covid-19. Il panico non va bene, ma un po' di paura sì, è quello che ci aiuta a stare attenti e non prendere le cose sottogamba: vale per noi operatori e per tutti».

Tullio Colombo, rianimatore anestesista dell'ospedale di Tolmezzo, è uno dei tre medici friulani, assieme ai chirurghi Alessandro Cojutti e Vittoria Nusca, ad avere risposto al bando della Protezione Civile. «Banalmente spiega -, ho pensato che uno come me, che ha quasi 40 anni di laurea sulle spalle, potesse essere utile. Non mi sono sentito colpevole di aver abbandonato la mia regione, che mi pareva in grado di sostenere l'urto che per fortuna non è stato drammatico. Dopo essermi confrontato con la direzione aziendale, ho deciso di mettermi a disposizione».

DA TOLMEZZO A SAVONA

Partito l'8 aprile da Udine, il dottor Colombo è andato a Roma: «Lì racconta - siamo stati sottoposti ai tamponi di controllo e il giorno dopo, con un volo dell'aeronautica militare, assieme al direttore della Protezione Civile Angelo Borrelli, siamo atterrati a Linate, dove ci è stata comunicata la destinazione finale. Io sono stato smistato a Savona. Come rianimatore, sono stato mandato inizialmente nella terapia intensiva Covid, lavorando anche come raccordo con la zona gialla, ossia i reparti in cui venivano messi i pazienti dimessi dall'intensiva o quelli che arrivavano dal pronto soccorso che avevano bisogno di ventilazione non invasiva. Dovevo valutare come procedevano e monitorare i candidati per l'intubazione. In intensiva, la maggior parte dei ricoverati era dai 55-60 anni in su: io ne ho 64, sono un bocconcino per il virus dic, con ironia - quindi avevo un alto livello di empatia nei confronti dei pazienti. Purtroppo, ho visto cosa vuol dire avere le polmoniti in forma grave, sono veramente brutte. Ci sarà da studiarci sopra per anni sia dal punto di vista epidemiologico, per capire cosa sia successo in alcune zone tipo il bergamasco, sia dal punto di vista biologico, per comprendere come mai alcune persone che s'infettano stanno male per dieci giorni ma poi si ferma lì e altre invece sviluppano queste forme iper-infiammatorie e finiscono in intensiva con un tubo per respirare».

TRA GLI ANZIANI

L'intensiva dell'ospedale di Savona, però, si è svuotata abbastanza velocemente: «Quando sono arrivato, era piena spiega Colombo - ma nel giro di pochi giorni c'è stato un grosso calo nell'occupazione dei posti letto, un po' per le guarigioni, un po', purtroppo, per i decessi. Quindi sono stato preso in carico da Medicina territoriale perché in Liguria, come dappertutto, c'è la criticità delle case di riposo. L'Azienda savonese ha organizzato gruppi di intervento: siamo andati a visitare le strutture per vedere come sono stati compartimentati i positivi e quali sono le criticità. In Liguria tutti gli ospiti delle Rsa vengono sottoposti a sierologico, il che però pone il problema dei falsi, positivi e negativi, dato che ancora non è stato stabilito il test con maggiore sensibilità e specificità».

L'esperienza del dottor Colombo adesso è al termine: il bando prevedeva 21 giorni di servizio: «Ho fatto il tampone di uscita il 25 aprile, poi starò in isolamento e il 28 rientrerò in Friuli, a casa, finalmente, perché ho nostalgia. Dal punto di vista professionale è stata un'esperienza interessante. Cosa mi rimarrà impresso di questa situazione? Quello che penso resterà nella mente della maggior parte degli italiani: la tristezza di vedere le città vuote e i negozi chiusi. Ma, soprattutto, le code dei camion militari in partenza da Bergamo e da Brescia per spostare le salme. Sono immagini che non dimenticherò mai».

FUTURO INCERTO

E per il futuro, cosa ci aspetta? «È difficile dare una risposta. Non ci sono indicazioni certe, siamo davanti a qualcosa di sconosciuto e facciamo previsioni che sfiorano le illazioni. Penso che per noi tutti si aprano scenari che nemmeno immaginavamo. Uscire con la mascherina sta diventando normale come mettere le scarpe. Starà molto al buon senso della gente e mi pare che, in linea di massima, siano sufficientemente spaventate da mantenere un determinato comportamento e da pretenderlo anche dagli altri. Due giorni fa, sono stato ripreso in un supermercato perché troppo vicino a un'altra persona. Mi va bene, perché significa che c'è l'attenzione delle persone. Non il panico, ma una certa dose di paura credo sia funzionale».

Alessia Pilotto

