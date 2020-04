LA STORIA

UDINE Se i medici e gli infermieri combattono la pandemia, lui, con gli altri esperti di comunicazione sanitaria, cerca di sconfiggere «l'infodemia». Un termine con cui abbiamo cominciato a familiarizzare anche noi non addetti ai lavori, ma che per Marco Bardus, 38 anni, di Buttrio, che oggi fa ricerca e insegna all'università americana di Beirut, è un terreno di studio quotidiano. «La comunicazione sul coronavirus a livello globale non è stata gestita molto bene e a diversi Paesi le cose sono sfuggite di mano, la gente ha iniziato ad avere paura. E la paura non permette alle informazioni di circolare in modo razionale. Si vede l'effetto branco», spiega. Per capire dove il meccanismo si è inceppato, Bardus ha promosso una ricerca, con un progetto di tesi affidato ad una delle sue studentesse in Health communication in Libano. «Stiamo facendo una ricerca su come le persone cercano le informazioni on line. Il progetto era partito prima della pandemia, a fine gennaio, ma adesso ha un'attenzione ancora maggiore. In poche settimane abbiamo raccolto circa 1300 risposte, reclutando i partecipanti on line con pubblicità sui social, fra persone che vivano in libano. Lo studio ci servirà a capire quali sono le caratteristiche delle persone che cercano informazioni su internet. Quello che manca, a livello generale, è la capacità delle persone di trovare informazioni da fonti ufficiali. Tante persone condividono le informazioni sui social senza leggere quello che condividono». Ed è così che nascono le fake. Ora, spiega, gli piacerebbe fare uno studio analogo in Friuli. «Potrei replicare le modalità di reclutamento che ho usato in Libano facendo leva sui social locali. Ho studiato al corso di laurea in Relazioni pubbliche all'ateneo di Udine e, se ci fosse un aggancio, mi piacerebbe fare un progetto analogo in collaborazione con l'università del Friuli». Dall'ateneo di Udine, Renata Kodilija, coordinatrice del corso di laurea triennale in Relazioni pubbliche che ha avuto Bardus fra i suoi studenti apre a questa possibilità: «Certamente il corso di laurea che lo ha formato sarebbe più che disponibile ad un'eventuale collaborazione. Bisognerebbe ragionarci. Ma in linea di principio potrebbe essere interessante per riuscire a fare una ricerca analoga anche qui. Vedremo di metterci in contatto».

Bardus, però, sta coltivando anche un altro progetto. In Libano «ci sono circa 500 casi positivi e finora una dozzina di morti per coronavirus. Il problema è che non si sa quanti siano i contagiati. Ci si basa sul numero di test, ma è una sottostima. Per quello vorrei proporre un progetto creando una sorta di database per monitorare gli spostamenti, come hanno fatto all'università di Singapore. Un sistema di tracciamento che si basa sulla tecnologia bluetooth dei cellulari». Il nodo maggiore, in Libano, però, resta quello dei rifugiati. «Qui ci sono 1,5 milioni di rifugiati siriani che vivono in baraccopoli, tutti ammassati. Se il coronavirus si sviluppasse lì si rischierebbe la strage». Intanto, la sua università ha chiuso per tutto il semestre e il primo ministro ha invitato a restare a casa.

«La comunicazione sanitaria in Italia non viene insegnata, neanche a livello europeo. Ci sono dei percorsi negli Usa. Io ho studiato a Lugano. Sono fuori dall'Italia dal 2008, da quando ho preso la strada del dottorato, poi sono andato in Inghilterra e in Libano, dove vivo dal 2016. Il nostro è il primo corso di questo tipo del Medio Oriente». Ma come si comunica un'emergenza? «Ai nostri studenti insegniamo che ci sono dei modelli da seguire per comunicare il rischio di emergenza, che prevedono una pianificazione a priori». Insomma, una sorta di prova generale, un'esercitazione per prepararsi a quando ci sarà un focolaio di contagio. «Un responsabile della Protezione civile dovrebbe allertare un rappresentante dell'azienda sanitaria che dovrebbe essere attaccato al telefono con i media. Sono procedure che andrebbero fatte come esercitazioni e validate. Tutto andrebbe pianificato in precedenza. Non credo che ci siano piani del genere in Italia. Alla fine hai esperti di ogni tipo che dicono la loro opinione. Vista da fuori, la comunicazione mi sembra un po' disorganizzata, ma non solo in Italia».

