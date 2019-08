CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE Quattro incontri e quasi cento nonni e nonne coinvolti. Il suono dell'arpa come una pillola di felicità, un massaggio interiore, una vibrazione per l'anima che riporta il sereno. Questo era l'obiettivo del progetto Arpademia, sbarcato in Friuli grazie alla passione di Eleonora Perolini, arpista e fondatrice del metodo da cui prende il nome il progetto, con quartiere generale ad Acqui Terme ma radici ben salde in provincia di Udine (la mamma, Anna Mastellaro, scomparsa qualche anno fa, era originaria di una famiglia di Treppo...