LA STORIA

UDINE Primo marzo 1961. È l'atto di nascita della Pattuglia acrobatica nazionale, per la volontà dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare italiana di creare una unica formazione in grado di continuare e magari rafforzare la tradizione italiana avviata durante gli anni Trenta - proprio nell'aeroporto di Campoformido dal colonnello Rino Corso Fougier. Fino ad allora un impegno del genere era assolto da singole squadre attive nei vari Stormi dell'Arma azzurra, co nomi come Getti tonanti, Diavoli rossi, Tigri bianche, Cavallino rampante, Lancieri neri. A sostenere la nascita della Pan l'autorevolezza del generale Aldo Remondino, da capitano capoformazione della pattuglia acrobatica del Quarto Stormo e appena diventato capo di Stato Maggiore. Mentre un appoggio politico la garantiva l'avvocato Guglielmo Pelizzo, senatore cividalese, al tempo sottosegretario alla Difesa. Rivolto, a ridosso di Codroipo, pista e strutture di supporto individuate per ospitare la nuova realtà tecnicamente catalogata come 313. Gruppo Addestramento Acrobatico. Area che si presentava meno attrezzata rispetto ad oggi: il villino ad uso abitazione del comandante (giusto a fianco dell'ingresso principale), i tuttora esistenti adiacenti stabili con camerate per gli avieri di leva ed altri servizi e - a piano terra la sede della Pan (da una parte) e un hangar magazzino (sulla sinistra). Poco lontano il basso fabbricato con mensa e cucina, circolo ufficiali e sottufficiali, bar truppa, uffici amministrativi. Gli aerei in dotazione erano caccia monoposto Sabre posteggiati all'aperto in testa alla pista, sul versante ovest. Una trentina gli specialisti preposti alla loro manutenzione. Grande protagonista del lieto evento il maggiore pilota Mario Squarcina. Padovano, classe 1920, vantava un curriculum professionale di prim'ordine con azioni militari nei cieli di Africa orientale, Malta e Sicilia mettendosi in luce, nel secondo dopoguerra ed entrato in Aeronautica, con esibizioni di volo acrobatico. Quasi scontato gli fosse affidato dallo Stato Maggiore il ruolo di padrino di questa Unità speciale (successivamente ribattezzata, con denominazione scelta dagli stessi suoi componenti, Frecce Tricolori).

LA SQUADRA

Oltre a Squarcina (che coordinava le figure da terra nella postazione radio rampante) ne facevano inizialmente parte gli ufficiali Massimo Scala, Carlo Sabbatini, Bruno Vianello, Silvano Imparato, Franco Panario, Antonio Ferri e Gianni Pinato. Il debutto ufficiale di Squarcina e dei suoi è stato il primo maggio 1961 a Trento-Gardolo, in occasione di una manifestazione allestita dal locale aereo club. Entusiasmo alle stelle, però subito spento da quanto avvenuto solo due giorni dopo nel cielo amico di Rivolto. Durante l'addestramento quotidiano i velivoli di Scala e Pinato si toccarono, precipitando entrambi. Scala si schiantò al suolo, mentre Pinato fu salvato dalla morte dal paracadute di emergenza apertosi a cento metri da terra. Subito polemiche sull'opportunità di tenere in vita la formazione, che si replicheranno con sistematicità poiché lutti e dolori non sono mancati nell'arco dei successivi decenni. Superate quelle della primavera 1961, per la fine della stessa annata a disposizione del comandante Squarcina risultava questa forza piloti: Franco Pisano, Carlo Sabbatini, Bruno Vianello, Silvano Imparato, Franco Panario, Ennio Anticoli, Eugenio Colucci, Luigi Linguini, Renato Ferrazzuti, Rolando Goldoni e Ferdinando Barbini. Poco dopo arrivava anche l'isontino Vittorio Cumin. Lo schieramento infatti passava da sei a nove aerei. È così decollata una lunga storia, talvolta sofferta ma che ha riservato tanti motivi di soddisfazione. Oggi le adesso sessantenni Frecce Tricolori (che volano assieme addirittura in dieci: nove più solista su Aermacchi Mb339) costituiscono vanto nazionale, per le capacità evidenziate quando si esibiscono con le loro spettacolari figure ammirate a livello internazionale e dimostratesi degne ambasciatrici del sistema Italia. I ragazzi del comandante Squarcina, diventati grandi, sono uomini ovunque amati.

Paolo Cautero

