LA STORIA UDINE Postini poeti all'opera in nome dell'ambiente e della salvaguardia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAUDINE Postini poeti all'opera in nome dell'ambiente e della salvaguardia della laguna di Marano. E non è solo l'onda lunga del Friday for future. Oggi e domani il poeta anonimo Mathias Pds e alcuni componenti del collettivo Militanza artistica, che già in passato aveva usato i suoi versi per cause sociali (basterebbe pensare ai sassi parlanti distribuiti in borgo stazione ad ottobre scorso contro lo spaccio di droga, dopo la morte della sedicenne per sospetta overdose), assieme all'ambientalista Marino Visintini, distribuiranno...