LA STORIAUDINE Paradisi in terra. Arcipelago vulcanico nel pieno dell'oceano Pacifico: sole, mare, spiagge, paesaggi, tutto mozzafiato. Sono le isole Hawaii, un milione e mezzo di abitanti, di cui cinquecentomila a Honolulu: quattro ore di volo in aereo dalla costa orientale degli Stati Uniti, 22 per approdare in Friuli. Oltre agli indigeni ci vivono molti americani e tantissimi giapponesi. Rarità gli italiani: fra loro un udinese. Si tratta di Paolo Migotti originario della zona del Cormor. È arrivato 46 anni fa quando di anni ne aveva 27....