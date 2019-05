CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE Metti uno svapo chiamato Mandi. Ha proprio il nome del saluto friulano per antonomasia il liquido aromatico per sigarette elettroniche che si prepara a fare il suo debutto ufficiale nell'universo degli svapatori. E nasce dall'idea di un udinese Doc, Alessandro Visentini, in arte Dj Vise, che, spiega, con quel nome ha voluto testimoniare il suo attaccamento al Friuli e l'orgoglio di essere udinese e tifoso della squadra bianconera.IL RACCONTOTutto nasce quasi per caso, da un ginocchio rotto e tanto tempo da far passare chiuso in...