LA STORIA

UDINE Lui, il suo antidoto, alla tristezza delle giornate chiusi in casa, lo avrebbe già. «Vorrei rilanciare l'happydemia, l'epidemia del sorriso, visto che faccio yoga della risata. È l'unica cosa che dovrebbe diventare virale, a parer mio, contro tutte le incongruenze», dice Aristide Menossi, 59 anni, di Udine, diventato «animattore» quasi per caso dopo essere rimasto disoccupato nel 2012. Da quando si è accesa quella scintilla di lucida follia (simpaticamente detta), ne ha fatto una professione: wedding sitter per tenere i bimbi ai matrimoni mentre i genitori festeggiano, animatore alle festine di compleanno dei più piccoli ma anche agli eventi in piazza. Ma oggi che il coronavirus consiglia nozze per pochi intimi e vivvaddio guai agli assembramenti dei più piccini, con la paura del contagio che popola i pensieri di molti genitori, che vita mena il professionista del sorriso abituato a lavorare fra palloncini e bolle di sapone? «Adesso - ammette Menossi -, l'attività di animazione con i bambini si è un po' spenta. Non si fanno più feste, non si fanno più compleanni, addirittura i matrimoni sono sempre meno e per pochi. Domani sera (oggi ndr) ho un'animazione per una cena in un ristorante in occasione di M'illumino di meno, dove intratterrò i bambini con letture creative al buio, teatro di ombre cinesi e magie illuminanti, ma mi pare che ci siano state tante disdette per la serata. Ma lo stesso vale per le persone che conosco, come chi organizza i viaggi». Un momentaccio per i professionisti del buonumore. Ma lui non si piange addosso. «Andiamo avanti. Come si dice, lo show deve continuare». Sul fronte bimbi, Aristide ha provato a rieditarsi anche in chiave babysitter puro, ora che le famiglie sono alle prese con i bimbi a casa per la chiusura delle scuole causa coronavirus, ma non è così rosea come potrebbe sembrare. «Ho messo un post su Facebook, per dare una mano alle mamme in difficoltà, ma finora mi hanno contattato solo due o tre persone», spiega. «I bambini credo che abbiano festeggiato, al grido di Evviva, si sta a casa da scuola!. Il problema credo che sia soprattutto per i nonni, spesso chiamati a tenerli quando i genitori sono al lavoro. Per questo, visto che ora ho più tempo libero, mi sono proposto».

ANZIANI

In compenso, in assenza di materiale umano sotto il metro di altezza da far divertire, Aristide ha trovato un nuovo orizzonte in mezzo a chi gli anta li ha passati da un pezzo. «Ho trovato lavoro da qualche tempo in una casa protetta per anziani, dove le ospiti sono tutte donne ultraottantenni: faccio animazione, giochi, tutto quello che serve alla mente per rimanere attiva. Adesso stiamo facendo gli intrecci magici per Pasqua. E, soprattutto, porto tanto gioco fra persone di 90 anni e passa che in vita loro hanno sempre e solo lavorato e non hanno mai preso in mano un pallone. Rispetto ai bambini, gli anziani giocano in modo diverso, ma tutti e due arrivano allo stesso momento: uno gioca di esperienza uno di creatività. Loro che hanno passato la fame della Seconda Guerra mondiale, il terremoto, la Sars, Chernobyl, questo coronavirus, dicono, lo fanno con il piede sinistro. Al mattino parliamo insieme delle notizie nel mondo e in Italia, ma le anziane non sono preoccupate. La frase che mi ripetono, in friulano, è Abbiamo già dato. Un grande insegnamento».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA