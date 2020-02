LA STORIA

UDINE La grande orchestra jazz di Udine in mezzo secolo di vita si è meritata tanta considerazione. Risale al 1966 la sua costituzione. Aveva raccolto la passione dei friulani per un genere musicale fatto scoprire loro dai militari americani arrivati a liberare l'Italia nella Seconda guerra mondiale grazie alla diffusione dei V-disc (dischi della Vittoria) e alle trasmissioni radio. Ecco nascere complessi come l'Hot Bernardi: tre fratelli cividalesi più Nicky Tromby e Renzo Serantoni (rispettivamente batteria e tromba) oppure il quartetto capeggiato da Romeo Biasizzo (sassofono) con Luciano Gabrici (fisarmonica), Germano Longo (batteria) e Lucio Fassetta (piano) che sceglierà sì di fare nella vita l'avvocato ma, in realtà, costituirà il filo conduttore dell'intera storia jazzistica friulana. È stato lui a darsi da fare per creare l'embrione della futura Grande orchestra cittadina allestendo un gruppo musicale di contorno allo spettacolo condotto da Mike Buongiorno nel teatro Puccini. Ricorda: C'erano ottimi virtuosi come Mario Catena, Luciano Biasutti, Nilo Pressacco, Aldo Palazzo, gli stessi Longo e Toni Bernardi. A metà degli anni Sessanta la successiva crescita con il maestro Virginio Feruglio. Debutto nel collegio di Toppo Wasserman in via Gemona. Lo schieramento originario: Catena con Alcide De Bortoli, Sandro Vittorio e Marcello Conti (trombe), Galliano Monasso, Luigi Devoti e Tullio Regolin (tromboni), Pressacco, l'allora diciannovenne Nini Del Zotto, Toni Zucchi, Gigi De Bortoli e lo stesso Fassetta (sax), Bruno Monasso (contrabbasso), Giancarlo Paparotto (batteria), il talentuoso Paolo Bordini (piano). Per loro subito successo con incisioni alla Rai ed esibizioni applaudite. Arrangiamenti autarchici elaborati grazie a spartiti scovati fra Vicario e Montico. La Grande orchestra ha chiuso i battenti a fine anni Settanta riaprendoli con l'avvio del decennio successivo: stavolta sul podio maggiore Lucio Fassetta. Squadra in parte rinnovata e repertorio attinto da arrangiamenti originali recuperati direttamente negli Usa: mutuati da super orchestre tipo Duke Ellington, Count Basie, Woody Hermann, Sten Kenton, Buddy Rich, Oliver Nelson. Complessivamente ritengo sia stato questo il nostro periodo di migliore - rileva Fassetta -. Ricordo una memorabile serata nella suggestiva abbazia di Sesto al Reghena. Da evidenziare la collaborazione fornitaci, con discrezione ed umiltà, da Rodolfo Castiglione che non amava solo il teatro ma si dava anche da fare per trovare opportunità di esibirci». Poi un altro stop prima del terzo e ultimo capitolo, nel Duemila. Prosegue Fassetta e con ancora a fianco l'inossidabile Nini Del Zotto: «Abbiamo introdotto nella formazione alcuni allievi dello specifico corso jazzistico del conservatorio Tomadini, aggiornando il repertorio con autori quali Coltrane, Corea, Mingus, Nestico, Hefty, Potts, Goldson». Sede abituale dei concerti la sala Madrassi. Anche se, il passo d'addio, la Grande orchestra jazz di Udine lo ha compiuto all'Alpe Adria di Lignano la sera dell'8 agosto 2017. Calato definitivamente il sipario. I solisti, in genere, erano dilettanti che facevano altri mestieri, la gestione era ormai troppo complicata fra costi economici, tempi di prove, risvolti vari organizzativi.

Paolo Cautero

