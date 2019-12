LA STORIA

UDINE In quella cappella, un gioiello nel cuore di Udine, lei è stata battezzata e si è sposata. Nella chiesetta settecentesca, all'angolo con via Girardini, andava anche alla messa delle 11 ogni domenica, prima del terremoto. È per questo che Anna Carnielli, udinese, ex insegnante di 63 anni, ha fortissimamente voluto riaprirla al grande pubblico, rivelando l'interno (di norma non accessibile se non in determinate occasioni) a turisti stranieri e italiani, ma anche - più semplicemente - a udinesi curiosi. Ed è stato un successo al di là di ogni previsione, visto che in un anno, dal 14 dicembre 2018 ad oggi, nelle circa «55 aperture» garantite con l'aiuto di sedici volontari del Touring club italiano, «tutti i sabati tranne la settimana di Ferragosto» e «in altre occasioni speciali, in concomitanza di avvenimenti di rilievo in città, dal Far East al Premio Terzani», la cappella Manin ha collezionato la bellezza di «4.402 visitatori», secondo il dato aggiornato a sabato scorso. Ieri, già al mattino il registro ne segnava «51».

LA VOLONTARIA

«Una mia passione racconta Carnielli, console del Tci a Udine - è sempre stata il tiro con l'arco, l'altra è l'arte. Quando, dopo 23 anni, ho smesso l'impegno con la società sportiva di cui ero presidente, mi sono detta: farò qualcosa con il Touring, di cui sono socia dal 1970. Mi hanno detto che l'iniziativa Aperti per voi, che apre le porte di beni normalmente chiusi, si faceva solo a Trieste. Così, per 4 anni sono andata ad aiutare a Trieste. Ma volevo fare qualcosa nella mia città». L'idea della cappella, realizzata su disegno di Domenico Rossi, con l'interno cesellato dagli altorilievi dello scultore Giuseppe Torretti, le è venuta quasi per affetto, si potrebbe dire, perché «sono nata e sono cresciuta in via Girardini e nella cappella sono stata battezzata e mi sono sposata». Detto, fatto. Stretta la convenzione fra il Tci e il Comune di Udine (proprietario di una quota della cappella), i volontari del Touring, si sono alternati quasi tutti i sabati.

«Ho coronato il mio sogno - dice ora, forte dei numeri -. Adesso vorremmo fare un'apertura anche la domenica mattina, ma dovremmo trovare altri volontari». Per accogliere i visitatori, spiega, «abbiamo predisposto delle schede tradotte in inglese, francese, tedesco, russo, lituano, croato e olandese. Adesso è in arrivo anche quella in spagnolo. Due signori arrivati da Mosca sono rimasti estasiati». Ma anche gli udinesi hanno (ri)scoperto la cappella, dove «un signore ci ha raccontato che faceva il chierichetto alla messa domenicale». Ma il volto che più le è rimasto impresso è quello di un altro visitatore, che «si è dichiarato ateo e ha detto che non andava in nessuna chiesa. Ma poi i volontari lo hanno convinto a dare un'occhiata e non usciva più». «Non mi sarei mai aspettata un tale successo di visite. Sarei stata contenta già con 2mila persone. Sono contenta. Sono riuscita a fare qualcosa nella mia città, ci tenevo: penso che non si possa non fare qualcosa per la società a cui si appartiene».

L'ASSESSORE

Come spiega l'assessore Fabrizio Cigolot, «sicuramente, rinnoveremo la convenzione con il Tci per consentire l'apertura di questo gioiello: abbiamo tutto l'interesse a mantenerla e anche ad estenderla, se possibile. Sto cercando su un altro fronte di creare un rapporto con l'Università per aprire al pubblico il tumulo protostorico di Sant'Osvaldo, dove è sepolto l'uomo più vecchio di Udine. Sto rivedendo la convenzione con l'ateneo: vorremmo valorizzare la struttura e renderla più visibile al grande pubblico».

Camilla De Mori

