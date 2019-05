CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAUDINE Impiegati e studenti chiamati ad una spremitura di meningi collettiva su una sorta di social interno, una piattaforma web per condividere idee e proposte con i colleghi e sottoporle al giudizio dei compagni di scrivania e al voto finale. In palio, nessun incentivo per la carriera o bonus in denaro, ma solo l'impegno a realizzare i progetti migliori. Eppure è bastato eccome visto che - anche un po' a sorpresa - è stato boom di partecipazione. E ora molte di quelle idee (che saranno presentate il 23 maggio a Friuli Innovazione),...