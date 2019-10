LA STORIA UDINE Il riscatto del sedicenne autistico vittima dei bulli, che si

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAUDINE Il riscatto del sedicenne autistico vittima dei bulli, che si è lasciato alle spalle la brutta storia vissuta in classe grazie ad una nuova scuola, ai suoi nuovi compagni e ad una magnifica avventura in Harley Davidson, conquista ora anche la diretta nazionale in Rai. Come fa sapere Gian Piero Papasodero, che ha accompagnato l'adolescente sulla super moto per una tratta della Route 21 da Lignano a Correggio in Emilia Romagna, la mamma del ragazzo friulano sarà con lui ospite di Giancarlo Magalli oggi a mezzogiorno a I Fatti...