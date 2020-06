LA STORIA

UDINE Il Friuli, la sua terra di origine, riapre tutto (o quasi). Pechino, la sua nuova casa, si chiude di nuovo a riccio per fronteggiare ancora l'assalto del coronavirus che sembrava sconfitto. La storia si ripete, ma a parti di nuovo invertite. Michele Lanari, 43 anni, di Aquileia, che nel Paese asiatico, scoperto nel 2012, si è trasferito per vivere e lavorare (ha uno studio di architettura con un socio cinese, Arka design) abita lontano dall'epicentro del nuovo focolaio emerso dal mercato all'ingrosso di Xinfadi, nel distretto di sudovest di Fengtai, che da giovedì scorso ha scatenato un'impennata di contagi. «Oggi hanno aumentato l'allerta di un grado. Questo vuol dire che se devi uscire da Pechino devi aver fatto il test del covid non meno di sette giorni prima e chi arriva a Pechino deve fare 14 giorni di quarantena». Diversi i voli cancellati e le scuole chiuse. Ma, dice Lanari, «per ora non hanno chiuso parchi o templi. Hanno ridotto la capienza al 30 per cento massimo. Alcune palestre sono state chiuse, la mia no, ma non è possibile farsi la doccia, per esempio. Continua a funzionare anche la app di tracciamento su Wechat, che segnala se ti sei mosso o no da Pechino. Se sono preoccupato? Non molto per il virus. Di più per l'economia, che stava a malapena ripartendo dopo il lockdown. Per esempio, dovevo ricevere dei clienti lunedì in ufficio per un progetto importante, una scuola nella zona di Shangai da 5mila metri quadri (lo studio di Lanari è specializzato in istituti scolastici di modello montessoriano ndr). Ma con questa nuova emergenza sanitaria non sono venuti. Ed è saltato l'incontro anche con un'altra cliente, una pittrice famosa, per cui progettiamo un appartamento: è rimasta bloccata fuori Pechino. Per ora abbiamo mantenuto l'organico dello studio». A ieri, i nuovi contagi arrivavano a circa 140, secondo i dati forniti dai media cinesi.

NUOVA ONDATA

«Non mi sarei aspettato una nuova ondata così presto. Nessuno se la aspettava. Hanno subito fatto tantissimi tamponi. Anche nel condominio del mio ufficio lunedì ci hanno chiesto una dichiarazione che attesti che nessuna delle persone che lavorano da noi abbia la residenza nella zona del mercato o la abbia frequentata». Un ribaltamento, dopo settimane in cui la normalità sembrava una conquista quasi acquisita. «Nel compound dove abbiamo l'ufficio poco prima di questo nuovo focolaio avevano iniziato a non controllare più la temperatura all'ingresso, anche se, per ricevere un cliente, dovevo sempre fornirgli il Qr il codice di ingresso che viene cambiato ogni giorno. Anche nei supermercati si era allentata l'allerta». Poi, il patatrac. «Non mi sento minacciato per la mia salute. Io faccio poca vita sociale ormai. Nessuno comunque a Pechino si era tuffato a fare aperitivi neanche dopo la riapertura». Non vuole fare la Cassandra annuncia-disgrazie, Lanari, ma invita a stare in allerta: «Io spero che la situazione vada migliorando. Ma, come è successo qui in Cina, dove i controlli hanno un livello molto alto e sono tutti organizzati, e dove ormai ci sono 30 gradi, temo potrebbe succedere ovunque. Anche in Italia. Bisogna stare in allerta».

Camilla De Mori

