LA STORIAUDINE Friulana d'adozione (ma da 12 anni) lei, friulanissimo lui. Insieme nel Mustang, per un viaggio di denuncia (ma lei preferisce chiamarlo «di conoscenza») sugli effetti del cambiamento climatico sulle terre più sperdute del pianeta. Mentre, proprio per il climate change, a Udine domani i ragazzi saranno in corteo, sull'onda della protesta di Greta Thunberg, Stefania Gentili, 37 anni, che in Friuli è arrivata per fare una tesi sulla lince e da allora non se n'è più andata, con il compagno Giovanni Negro, 37 anni, di...