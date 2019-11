LA STORIA UDINE È uno sport terribile, ma è lo sport, la lotta è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE È uno sport terribile, ma è lo sport, la lotta è la lotta per la sopravvivenza. Così ammoniva Rocky Graziano, oriundo italiano di Brooklyn, ritenuto fra i più grandi pugili esistiti: negli anni Quaranta un mito per i patiti della boxe. Forse anche per un quindicenne di Udine che, in quel suo passaggio esistenziale, aveva individuato nella cosiddetta noble art la disciplina a cui dedicarsi (nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale godeva di notevole popolarità). Era infatti il 1950 quando Remo Venzo - figlio...