LA STORIA

UDINE È impossibile dimenticare i bambini «che hai perso», da medico. E in Africa lo è, se possibile, ancora di più, non foss'altro per il numero di pazienti e per le condizioni in cui arrivano in ospedale.

«Piccoli prematuri, tantissimi malnutriti o ustionati in tutto il corpo dall'acqua bollente che usano per cucinare... Non te li dimentichi più. A distanza di tempo, potrei dire i nomi e cognomi di non so quanti. Ne ho visti già dal mio primo giorno in Tanzania, da studentessa di Medicina. Arrivavano con il pancione gonfio per la malnutrizione. agari ci stavi dietro due settimane, ma poi non si riusciva a farli sopravvivere. Sono tantissimi i bambini che abbiamo provato a tirare in qua. Tanti si sono salvati, ma purtroppo il ricordo che resta di più è quello dei piccoli che non ce l'hanno fatta: in Tanzania era all'ordine del giorno purtroppo», racconta Alessia Biasotto, 29 anni, con la voce rotta dalla commozione, oggi specializzanda in forza all'ospedale di Udine, che da studentessa di Medicina nel 2013 ha fatto un'esperienza di volontariato con il Wolisso Project in Tanzania.

Eppure, nonostante le difficoltà e l'impatto emotivo, «tornerei a partire subito», assicura la giovane, cresciuta fra Marcon e Casale sul Sile e ormai udinese di adozione, dopo la laurea in Medicina e l'attuale lavoro in ospedale.

IL BAGAGLIO

«Da queste esperienze porti a casa moltissimo, dal punto di vista umano e professionale. Parti con l'idea di andare a dare qualcosa, ma in realtà ritorni con la sensazione di aver preso moltissimo. Il viaggio in Tanzania l'ho fatto con una collega di università, quando lì il progetto era appena aperto. Lì abbiamo collaborato con una neonatologa del Cuamm di Padova con cui mi sento tuttora. Abbiamo lavorato molto in sala parto».

IL RIENTRO

Un'esperienza di cui ha fatto anche un bagaglio professionale che la aiuta oggi, per esempio, a gestire il rapporto con le pazienti straniere in Friuli, ma che le ha dato una marcia in più anche come medico. E non solo perché in Tanzania ha visto patologie che da noi oggi sono quasi scomparse, come la pellagra «che neanche mia nonna si ricorda cosa sia stata», o si è confrontata con situazioni limite, come «la mamma operata d'urgenza perché il feto rischiava di essere strozzato da più giri di cordone ombelicale». «In Africa hai anche un approccio al lavoro diverso. Quando ritorni mantieni l'attitudine a fare il meglio possibile con quello che hai. In Africa, per esempio, visiti molto di più il paziente, perché ogni esame ha un costo e non tutti possono sostenerlo. Ti senti molto più medico fra i pazienti quando sei spogliato di tutte le strumentazioni che hai qui».

Oggi, dopo aver fatto parte dello staff del progetto Wolisso, a distanza, segue le altre studentesse che, come lei, hanno deciso di partire per l'Africa per rendersi utili. «Le chiamo le mie cucciole».

