LA STORIA

UDINE Dopo quasi un quarto di secolo da quando l'ateneo la acquisì per la cifra simbolica di millecentonovanta vecchie lire dal Consorzio universitario, ancora attende il lieto fine la storia dell'ex chiesa di Santa Lucia, nella centralissima via Mantica, accanto all'ex convento degli Agostiniani che oggi ospita le aule studio. Una storia (quasi) infinita, passata attraverso diverse peripezie, l'ultima delle quali in ordine di tempo è legata al fallimento (dichiarato nel 2019) dell'impresa di Genova che si era aggiudicata l'appalto da 1,150 milioni di euro (finanziati con un mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale assistito da un contributo regionale) per il consolidamento statico assegnato dal Cda dell'Università il 26 gennaio del 2018 con un ribasso d'asta del 22,11 per cento, come ancora si legge sul cartello (con la data di inizio lavori del 25 giugno 2018) affisso fuori dall'edificio, che sotto il portale cinquecentesco con tondi di San Nicolò e Sant'Antonio mostra, impietosamente, tutti i segni del tempo, con ancora qualche cartellone slabbrato affisso chissà quando.

LA RIVOLUZIONE

Ora, il suo destino è una nuova (piccola) rivoluzione, visto che il progetto resterà sempre quello di una biblioteca al servizio del polo umanistico, ma sarà profondamente rivisto. Ad annunciarlo è lo stesso rettore Roberto Pinton: «Stiamo rivedendo il progetto per l'ex chiesa di Santa Lucia, che comunque sarà destinata ad essere una biblioteca. Intendiamo collegarla all'ex convento degli Agostiniani com'era anche in passato. Intanto stiamo procedendo per portare a termine gli altri cantieri: siamo molto ben avviati». Fra questi, gli interventi all'ex Renati, la nuova sede bibliotecaria dei Rizzi, il laboratorio di ricerca medico.

TOLTI I VELI

Nelle scorse settimane, finalmente, dopo un lungo periodo, sono stati tolti i veli esterni di cantiere che occupavano anche una parte della pista ciclabile. Ma dopo la messa in sicurezza l'ex chiesa attende ancora una riqualificazione. Come chiarisce Renato Spoletti della direzione Servizi operativi dell'Università di Udine, «purtroppo il cantiere è rimasto fermo a lungo per problemi di gestione dell'impresa, che poi è fallita. A fine 2019 abbiamo sbloccato la situazione dal punto di vista amministrativo e abbiamo fatto un intervento di minima, ricominciando i lavori per mettere in sicurezza la struttura e concludere la copertura del tetto. Adesso la fase di consolidamento è stata ultimata. Ma abbiamo messo in parcheggio l'ex chiesa di Sannta Lucia, in attesa di ripartire con un nuovo progetto. Ci siamo presi del tempo. Le cose sono state rimesse in discussione. Abbiamo abbandonato i vecchi elaborati: stiamo riprogettando per fare un intervento diverso, che ci permetta di unire la chiesa con la vicina sede di via Mantica. Sarà sempre un deposito librario, ma anche bello dal punto di vista architettonico, con i vantaggi di un collegamento con il polo adiacente». La destinazione, comunque, conferma, sarà sempre quella di «una biblioteca dedicata al polo umanistico», con 40mila volumi. Gli uffici dell'università spiegano che la sospensione temporanea dei lavori, deliberata dal consiglio, darà modo anche alla Soprintendenza di fare i sondaggi archeologici previsti.

Camilla De Mori

