LA STORIA

UDINE Cita Platone, Socrate e Aristotele come un ragazzo della sua età potrebbe citare i film di George Clooney o Brad Pitt. Michel De Castel Granito ha soltanto 19 anni, ma la sua vita è stata ben diversa da quella dei suoi coetanei. Nato con una cardiopatia dilatativa ha convissuto con questa malattia fino ai 16 anni, «una vita abbastanza tranquilla» dice con semplicità, come se il suo lungo e travagliato viaggio attraverso la vita fosse la normalità. «Poi racconta mi sono aggravato e sono stato ricoverato. Non potevo né bere né mangiare e non riuscivo a respirare», con una tosse continua che non lo lasciava in pace, quella che oggi richiama i tanti malati di Covid. «Ero h24 in semintensiva con 20 flebo attaccate», ricorda. Un'immagine che si fa fatica a inquadrare, reparti che la maggior parte delle persone ha imparato a conoscere durante questo 2020 dalle immagini dei media. Ma c'è chi, come lui, quei reparti li ha conosciuti e vissuti prima e che oggi guarda con rabbia chi a suo avviso non ha rispetto per la salute propria e altrui.

IL RACCONTO

Era solo un adolescente, Michel, un giovanissimo cittadino del Friuli Venezia Giulia, quando gli è stato impiantato un cuore artificiale in attesa di un trapianto. Una soluzione temporanea tutt'altro che facile: «Mi ha provocato altre problematiche. Avevo continue epistassi (perdite di sangue) e emorragie interne, per cui necessitavo di tante trasfusioni. Per non parlare del dolore fisico. A volte non potevo nemmeno scendere dal letto e camminare, in due hanno ho fatto 20 ricoveri». Un inferno per un ragazzo così giovane, curioso, entusiasta, amante della filosofia e dell'arte. E con tanta voglia di vivere come qualsiasi adolescente della sua età e una forza che ha trovato anche nella spiritualità. Tutti lo ricordano al Liceo classico Stellini di Udine quando manifestava, portando la sua personale testimonianza, l'attaccamento alla vita con due semplici parole: «Mai arrendersi». Parole che oggi suonano più forti che mai, come lo è il suo insegnamento: «La felicità è un bene comune». Il Covid dovrebbe averlo insegnato, purtroppo non sta andando così per tutti. A lui questo virus gli ha, sue testuali parole, «tamponato la vita. Questo era il mio anno di rinascita è stato trapiantato a novembre del 2019 avrei potuto finalmente stare in mezzo alla gente, anche durante queste festività di Natale». Non ha potuto farlo, ma non si è scoraggiato, «ho reagito». Ma traspare, e chiaramente, la stizza per chi il suo rispetto verso la vita e la salute pare non averlo pienamente. «Sono persone che non sanno cosa siano la sofferenza e il dolore, non vogliono vedere situazione che, però, ci sono. Si cerca di svincolarsi dalle cose brutte e a volte la gente reagisce nel modo opposto alle regole. Siamo tutti un po' egoisti, ma se durante una pandemia ti dicono di stare attento e stare a casa, tu esegui. Chi non lo fa insiste - rappresenta la stupidità umana, persone che non hanno mai visto il prossimo soffrire. Gliela farei vedere io quella realtà, fatta di neonati costretti nelle incubatrici pieni di fili, ne ho visti. Bambini con dispositivi attaccati, costretti a letto e che non potevano nemmeno muoversi. Alcuni di loro sono morti, anche il mio migliore amico».

IL COVID

Viene da chiedergli: «Michel, ma bisogna per forza sbatterci il muso per capire?» «È meglio farlo comprendere in un altro modo ed è il suo impegno anche nelle scuole della regione - anche se molti non capiscono. Quando è arrivato il Covid ho suggerito a tutti i miei amici di stare a casa. Già dalle prime notizie arrivate dalla Cina, quando hanno fatto rientrare il ragazzo di Grado, presagivo come sarebbe andata a finire». Con una forza invidiabile Michel ha saputo cogliere anche il bello da un periodo nero come il lockdown: «Me lo sono goduto tra disegno una grande passione, rivela e la famiglia, anche se avrei voluto vivere. Ma ho quello che manca a tanti: l'autocontrollo. La mia adolescenza l'ho già persa, adesso vorrei recuperare». Per questo aspetta pazientemente di poter viaggiare, andare in Lussemburgo, Germania e Russia. Immagina il suo futuro, prima il diploma, poi l'Accademia di Belle Arti. Intanto è «grato alla vita», al suo cuore nuovo, «il più bel regalo». Un dono arrivato dopo 15 lunghe ore di intervento, perché il cuore artificiale si era letteralmente inglobato nel suo corpo e l'operazione si è prolungata. «Quando mi sono svegliato ho sentito qualcosa nel petto. Era il mio cuore che batteva, non ci ero abituato perchè quello artificiale faceva solo un ronzio. Una sensazione di sublime bellezza. Mi sono commosso e ho capito che finalmente avrei potuto vivere».

Lisa Zancaner

