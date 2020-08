LA STORIA

UDINE A cent'anni e sette mesi, l'ex ferroviere di Branco, cresciuto spalando carbone sui treni (e poi allenando generazioni di calciatori), è riuscito anche a battere il covid. «Sono orgogliosa di un babbo così. È stato bravo, è riuscito a sconfiggere il virus. A oltre cent'anni non è un gioco. Dopo il primo tampone, ne ha fatti altri due, tutti negativi. E non ha mai avuto problemi di respiro per fortuna», dice la figlia di Lorenzo Comuzzo, Fulvia, che tutti conoscono come Valentina. Adesso, lo attende ancora una settimana in ospedale per sistemare i postumi di un disturbo «che aveva accusato già prima di entrare in corsia» e che nulla c'entra con il covid. «Già stamattina (ieri ndr) era senza febbre e sotto antibiotico, speriamo che con le cure migliori. Con l'assistente sociale abbiamo condiviso che era meglio non sballottarlo a destra e sinistra. È una persona fragile. Resterà nel reparto in cui è stato accolto fino a sabato prossimo». Anche perché, fino a venerdì, i suoi familiari e pure la badante che lo accudisce da un mese, tutti negativi al tampone, sono tenuti a restare in isolamento fiduciario, per concludere il periodo di due settimane dopo il test. E la quarantena scadrà proprio venerdì prossimo. «Ho provato a chiedere all'agenzia un'altra badante per quattro giorni, ma non è stato possibile. Aspetteremo sabato. Quando sarà dimesso, ci sarà anche la signora Elena, che è risultata negativa al test, che potrà accudirlo», racconta la figlia.

IL RACCONTO

Faceva il fuochista, Lorenzo Comuzzo, detto Renzo, che «il 16 gennaio scorso ha compiuto cent'anni. Gli abbiamo fatto una grande festa, con il sindaco di Tavagnacco, perché lui è originario di Branco anche se ora vive a Udine», racconta la figlia Fulvia Comuzzo. Quarant'anni in ferrovia. Una scorza dura, il babbo, che, dopo aver calcato i campi da gioco friulani da calciatore, «fino ai 70 anni ha allenato i ragazzi: prima la neocostituita Julia di Cavalicco-Adegliacco, poi l'Olimpia di Paderno, il suo grande amore (è la squadra a cui lo lega anche un bel pezzo della sua vita da calciatore ndr). Era affezionato ai ragazzi: li aiutava in tutto e per tutto. Ha dovuto smettere di allenare perché non ce la faceva più». E così, anche stavolta, dopo le tante partite vinte, ha superato pure la sfida contro il coronavirus. Come racconta la figlia, assieme al marito Giorgio, «è stato sempre abbastanza sano. Solo qualche acciacco dell'età. Ma una decina di giorni fa, la badante ci ha chiamati dicendo che era spaesato e non riusciva neanche a trovare la forchetta per mangiare. Abbiamo chiamato il suo medico, che è anche il nostro, e ci ha consigliato di avvertire il 112, se entro ventiquattr'ore la situazione non fosse migliorata, per fare tutte le analisi del caso. Così, visto che la cosa non migliorava per niente, e lui era perso, abbiamo chiamato e sono arrivati celermente. Lo hanno caricato in ambulanza, dopo le consuete domande di routine e lo hanno ricoverato la mattina di venerdì 14 agosto. Nel pomeriggio, ci hanno chiamato dal reparto Malattie infettive per avvertirci che era risultato positivo al tampone per il covid, ma asintomatico.». Sull'origine del contagio nessuna certezza. «Aveva fatto anche il vaccino antinfluenzale. Erano quattro anni che non andava in ospedale. Non usciva mai di casa. E noi familiari, ma anche la badante siamo risultati negativi al tampone», riferisce ancora la figlia. Facendo tutte le analisi, spiegano, «hanno trovato un lieve versamento pleurico, ma dopo 3-4 giorni è svanito anche quello. Questa settimana ha fatto due tamponi, tutti negativi».

LA SVOLTA

E giovedì scorso, spiega la figlia, hanno chiamato dall'ospedale. «La caporeparto mi ha detto che il babbo sarebbe potuto uscire». Una bellissima notizia - e un messaggio di speranza per quanti combattono con il covid - che si scontrava, però con «un bel rebus». Perché, diceva giovedì la figlia, «sia noi sia la badante siamo negativi, ma noi familiari dobbiamo stare a domicilio e non possiamo avere contatti e lui, che potrebbe tornare a casa perché è guarito, non avrebbe nessuno ad assisterlo». Poi, però, quando già la famiglia si stava mobilitando per trovare una soluzione per poter assistere il nonno a casa sua, visto che badante e parenti sono tuttora in isolamento, si è riacutizzata «un'infezione che il papà aveva già manifestato prima del ricovero», come spiega la figlia. E così l'ex allenatore è rimasto affidato alle cure di medici ed infermieri dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, di cui la figlia e il marito dicono un gran bene. Ma in famiglia non vedono l'ora di riabbracciarlo. «Ringraziamo il reparto che ci ha tenuti costantemente al corrente delle sue condizioni. Sono molto premurosi e professionali. Il babbo è stato bravo così per tanti giorni da solo in corsia, senza poter vedere nessuno di noi. Abbiamo potuto solo sentire le notizie che lo riguardavano. Mio papà - dice la figlia - è abituato a essere coccolato. Riportarlo a casa sua è la miglior cosa».

Camilla De Mori

