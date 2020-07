LA STORIA

TRICESIMO «Un museo dinamico e interattivo, che ponga la storia e i suoi insegnamenti al servizio della comunità locale, con un focus particolare dedicato agli studenti, ma anche un'iniziativa in grado di attrarre turismo culturale e sviluppare contatti e sinergie a livello internazionale». È questo il progetto per l'ex caserma Sante Patussi di Tricesimo che il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, ha condiviso nei giorni scorsicon i sindaci dei Comuni friulani di Tricesimo (Giorgio Baiutti), Moruzzo (Albina Montagnese) e Reana del Rojale (Emiliano Canciani) ad un incontro con l'associazione Cingoli e Ruote che gestisce l'ex struttura militare, ora riconvertita a uso pubblico. L'idea emersa si rifà al Parco della Storia militare di San Pietro del Carso-Pivka, in Slovenia, che sta riscuotendo ampio successo tra i visitatori. «La differenza sostanziale - ha spiegato Zanin - è che in Friuli la maggior parte dei mezzi esposti sono stati restaurati e resi funzionali al punto da essere disponibili per delle visite guidate in movimento, naturalmente accompagnate da testimonianze storiche finalizzate a promuovere i valori della pace e della convivenza tra i popoli». Non a caso si punta a sviluppare una collaborazione con la realtà d'oltre confine.

