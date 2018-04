La storia ritrovata in un libro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAUDINE Un libro di storia che non dimenticherò. È questo il tema della prima edizione del Premio Fondazione Friuli scuole, in collaborazione con l'associazione Friuli Storia, che sarà assegnato al miglior tema di uno studente di scuola superiore. Un premio che nasce come quasi una sorta di filiazione dall'ormai consolidato e riconosciuto a livello nazionale Premio Friuli Storia. «L'idea di un premio dedicato alle scuole», spiega Tommaso Piffer, responsabile scientifico dell'associazione Friuli Storia «è nata quando ci siamo...