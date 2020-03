LA STORIA

REMANZACCO «Facciamoci un libro». L'idea è venuta all'ex sindaco di Remanzacco Dario Angeli e l'attuale prima cittadina, Daniela Briz, non l'ha lasciata cadere nel vuoto: raccontare la quarantena della giunta e dei consiglieri di maggioranza che si sono sottoposti al periodo di ritiro in casa in via precauzionale dopo che un assessore è stato contagiato dalla moglie, risultata positiva al test sul coronavirus dopo aver partecipato ad un convegno a Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann a cui era presente anche un professore piemontese che aveva contratto il virus. C'è già anche una bozza di titolo, suggerita da Angeli via chat ai colleghi coinvolti nella comune disavventura, e che, per così dire, riedita in chiave ironica il famoso Le mie prigioni di Pellico. Un modo per sdrammatizzare, in un momento difficile per tutti. Ecco il diario dal primo giorno di quarantena di sindaco e assessori.

«Siamo in quarantena in 20 oltre all'assessore e ai suoi familiari - dice Briz -. Tutta la giunta (7 ndr), il segretario comunale, quattro dipendenti su 14 e nove consiglieri di maggioranza, tutti tranne uno, che non era presente alla riunione. Le due settimane di quarantena decorrono da quando ciascuno di noi ha avuto l'ultimo contatto con l'assessore. Parte della mia lista lo aveva incontrato in una riunione di maggioranza il 24 febbraio e quindi per loro scade il 9 marzo, per me e gli assessori decorre da giovedì scorso e quindi scadrà il 12 marzo. Alla giunta c'erano tutti tranne un assessore, che però era presente alla riunione di lista. Ora siamo a casa, ciascuno dentro le proprie abitazioni in attesa che ci diano altre disposizioni per tutelare le nostre famiglie. Ci diranno dove dormire, come fare da mangiare...». Briz ieri era costantemente in contatto con il Comune: «Ci sentiamo di continuo, non sanno più a che telefono rispondere. Ma l'attività amministrativa prosegue. Vorremmo dare un messaggio di tranquillità ai cittadini». Per lei stare chiusa in casa è una schiavitù. «Sarà difficile, sono un tipo dinamico. Ma finalmente avrò il tempo per leggere, per riprendere l'hobby della pittura che avevo accantonato. Avevo anche pensato di tinteggiare i muri... Ma chi mi va a prendere il colore? Fortunatamente ho due cugine splendide che mi danno una mano. Poi stamattina un concittadino mi ha telefonato: Abito vicino a lei, se deve fare la spesa mi telefoni». Per passare il tempo Whatsapp aiuta: «Angeli ha lanciato la proposta: ognuno di noi scrive qualcosa e alla fine ci faremo un libro» dal titolo ironico. «Se lo scriveremo davvero? Perché no?», incalza infatti Angeli. Per uno come lui, abituato alla ribalta politica, «stare chiusi in casa non è facile. Penso che sia utile raccogliere i pensieri in un libro, che poi ce li terremo per ricordo quando diventeremo vecchi. Questo periodo di isolamento mi servirà di sicuro a scrivere qualcosa: magari per fare il bilancio di una carriera politica che si sta concludendo con il coronavirus. Ai miei colleghi ho scritto che il Comune di Remanzacco è sempre stato un innovatore. La casa dell'acqua, i servizi per i nuovi nati... Siamo talmente bravi che l'unico Comune con il coronavirus siamo noi, non ci facciamo mancare nulla. Tutti i media parlano di noi...».

Annarita Durì (Pari opportunità), che ha una formazione da infermiera, si è trovata preparata. «Ho messo in atto delle misure con cognizione di causa. Sto distante da mio marito e dai miei due figli ed è la cosa peggiore. Non posso baciarli né abbracciarli. Da mamma è pesante». Ma cè un dato positivo: «Con tutti gli impegni che abbiamo, si è persa la dimensione del tempo: questa quarantena è un modo per ritrovarsi». Ieri ne ha approfittato per igienizzare la casa. «La mascherina? Io ce l'ho addosso, ma la tengo per senso di responsabilità verso i miei familiari. Abbiamo sempre tartassato i figli sulla necessità di lavarsi le mani, ora siamo preparati. Adesso che sono a casa ne approfitterò per sistemare le foto e le carte La cosa bella è che ho ricevuto un sacco di solidarietà». Karin Blasigh, che regge le Politiche scolastiche, un po' gestisce in remoto i problemi che riguardano la sua delega («Mi chiamano comunque per chiarimenti»), un po' ne approfitta per documentarsi su internet. È stato proprio il web a catapultare la storia sua e degli altri assessori in mezzo mondo. Anche in Russia, dove sua figlia sta facendo un periodo di studio. «La notizia le è arrivata dal web - racconta Blasigh - prima che potessi informarla. Mi ha scritto subito: mamma, come stai? L'ho rassicurata con una videochiamata». Il resto è la routine domestica di una donna costretta a stare in casa. «Fortunatamente avevo fatto la spesa grossa, per cui sono a posto. Ho una mamma e una suocera già attivate e se mi serve un pasto pronto loro lo combinano. Uso i guanti per fare le pulizie e anche per cucinare. Cerco di stare il più lontana possibile dai miei familiari. Qui con me c'è l'altra mia figlia. Mangiamo in maniera sfalsata».

Camilla De Mori

