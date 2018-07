CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPOCENIA Si chiama L'inizio della pace la commemorazione nazionale che concluderà tutte le celebrazioni legate alla Prima Guerra mondiale in Friuli Venezia Giulia. Dove? A Paradiso di Pocenia e a Castions di Strada, due piccoli comuni della provincia di Udine dove, nel 1918, si è svolto l'ultimo fatto d'armi della Grande Guerra, là dove sono caduti gli ultimi soldati. Il Municipio di Pocenia, in particolare, sta lavorando fattivamente con lo Stato Maggiore dell'Esercito per la pianificazione dell'evento. Grazie a questa...