LA STORIA

FAGAGNA «Nessuno sposti i nidi delle cicogne». Nel giro di poche ore, in centinaia hanno firmato la petizione on line che punta ad evitare, a Fagagna, il trasloco forzato di una piattaforma da un palo della luce su terreno privato su cui i volatili ormai nidificano da almeno un decennio. Come spiega Enzo Uliana, presidente dell'associazione Amici dell'Oasi dei Quadris che accudisce le cicogne (nell'area fagagnese ci sono una trentina di coppie) e gli esemplari di ibis eremita, «si tratta di un nido storico che avrà dieci anni. Sul palo dell'Enel non so chi ha collocato a suo tempo una cesta, dove le cicogne nidificano ormai da tempo: ogni anno nascono almeno tre o quattro piccoli. Oggi, però, la cesta si è incrinata , rischia di toccare i cavi dell'alta tensione e bisogna rimuoverla. In pieno accordo con la società del gruppo Enel, che è sempre stata disponibilissima, si era pensato di toglierla e metterne un'altra rialzata, per evitare questo problema. Ma il proprietario privato del terreno su cui sorge il palo con il nido si è opposto. Non è d'accordo con la scelta di rifare la piattaforma su quel palo, perché dice che il nido sporca. È intervenuto anche il sindaco, ma non è riuscito a convincerlo. Da qui è partita la sommossa», dice Uliana, ancora sorpreso della valanga di adesioni alla petizione on line lanciata dall'associazione animalista Vittoria for animal rights per chiedere al sindaco di Fagagna Daniele Chiarvesio «di reinstallare, in accordo con la società che gestisce le infrastrutture, la nuova piattaforma sul medesimo palo».

L'OASI

Secondo Uliana, non è nemmeno detto che, spostando la piattaforma, le cicogne si rassegnino di buon grado a cambiare nido. «Se distruggi un nido esistente, in quattro e quattr'otto lo rifanno. Le cicogne sono ostinate. Insegna quel che è successopoco tempo fa quando Telecom ha dovuto cambiare un altro palo, che era marcio, su cui c'era un altro nido che di conseguenza è stato distrutto in attesa del nuovo palo. Nel breve lasso di tempo necessario per togliere quello vecchio e mettere quello nuovo, le cicogne avevano già rifatto il nido nello stesso posto senza piattaforma, partendo dai cavi». Ora che è partita la petizione, spiega Uliana, «con le firme raccolte andremo dal sindaco per vedere se decide di tornare dal privato e cercare di convincerlo. La speranza è che il proprietario del terreno ci ripensi». Chiara Vattolo di Vittoria for Animal rights spiega che «ho pubblicato on line la petizione per aiutare l'Oasi» poco dopo mezzanotte di martedì. «In poche ore siamo arrivati a oltre 380 firme», diceva ieri pomeriggio.

IL SINDACO

Del caso-nido è stato investito anche il sindaco di Fagagna Chiarvesio, che più volte ha tentato la strada della mediazione, ma senza successo. «Sono stato dal proprietario due o tre volte. Quel palo è sempre stato in via Caporiacco, da almeno dieci anni. Ma adesso che bisogna cambiare la piattaforma, il privato dice: Ci sono tanti pali, mettetelo su un terreno pubblico, non davanti al mio ingresso, perché le cicogne sporcano il muro e il portone e tocca a me poi pulire». La necessità di cambiare quella piattaforma, chiarisce Chiarvesio, è nata da ragioni di sicurezza. «Un mese e mezzo fa circa, si è rischiato che si creasse un principio di incendio. Il nido, infatti, è in una posizione rischiosa e va ricollocato. L'Enel sarebbe disponibilissima a ricollocare la piattaforma sempre lì ma in una posizione più elevata. Ma il privato non vuole». Ora, la petizione. E il sindaco è fra i proverbiali due fuochi. «Capisco il diritto delle cicogne, ma capisco anche il diritto del privato. Bisogna che conciliamo queste posizioni nel limite del possibile. Io sono disponibile a riparlarne con tutti». Anche perché, rivela, «c'è un piccolo antefatto» con il medesimo cittadino e riguarda un altro palo, ma della Telecom, con un altro nido, ma su terreno pubblico. «Secondo il privato, questo gli avrebbe creato spesso interferenze telefoniche sulla linea della ditta, anche se Telecom assicura che non è così. Dopo che quel palo è stato tolto per essere sostituito, il privato non avrebbe voluto che neanche lì fosse ricollocato il nido di cicogne. Ma visto che quel palo è su proprietà pubblica, in quel caso il nido è stato rimesso». Il caso del palo della luce, invece, è diverso. «È su terreno privato, non glielo posso imporre anche se era lì da 10 anni», dice il sindaco. Per parte sua, E-distribuzione fa sapere di aver già dato la sua «disponibilità all'Oasi dei Quadris di Fagagna, associazione con cui da anni ha instaurato un'ottima collaborazione, sia per la messa in sicurezza della piattaforma di sostegno del nido, che per lo spostamento della stessa su altro sostegno idoneo nelle vicinanze, in un'ottica di salvaguardia e tutela delle cicogne».

