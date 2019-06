CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE Torna a «casa» Stefano Parlamento. Una casa dove «la gente non cammina, vaga. Su rettilinei lunghissimi di asfalto e di terra tagliati in mezzo al nulla». Dove le persone vivono «a distanze infinite da qualunque cosa» e dove ancora si muore, di morbillo o di parto, se i chilometri che separano dall'ospedale sono troppi. Torna a Wolisso, in Etiopia, con quell'odore d'Africa «che non dimentichi più». Torna in quella che considera «casa mia», dove vive la sua «seconda mamma» Mulu che l'ha accudito quando rischiava di...