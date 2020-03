LO STUDIO

UDINE Vedere la luce in fondo al tunnel dell'epidemia, o almeno il giorno in cui le persone potranno uscire dalle proprie abitazioni senza timori di contagio o l'obbligo di portare con sé l'autocertificazione per giustificare i propri spostamenti.

È quanti si chiedono tutti, interrogandosi talvolta anche sulla bontà delle scelte di imporre il blocco quasi totale ad attività e cittadini, ed è la domanda a cui ha provato a rispondere, dal proprio punto di vista scientifico, un economista dell'università di Tor Vergata a Roma Franco Peracchi, docente anche alla Georgetown University negli Stati Uniti, che ha pubblicato i risultati per conto dell'Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), un centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d'Italia ma del tutto indipendente,

Anticipato da Federico Fubini sul Corriere della Sera, lo studio azzarda anche alcune previsioni, suddivise regione per regione, sulla possibile data in cui si potrebbero registrare zero nuovi contagi.

TEMPO DUE SETTIMANE

Per il Friuli Venezia Giulia, già poco prima di Pasqua, verso il 10 aprile sostiene il professor Peracchi, che come dati di partenza ha preso a riferimento il numero di casi attualmente positivi, il numero di nuovi casi positivi, il numero di dimessi, il numero di decessi e il numero totale di casi confermati.

«Va notato che il numero dei casi in questo momento non è pari al numero degli abitanti del Paese attualmente infettati, ma solo a quello di coloro che sono risultati positivi al test. La quantità di persone attualmente infettate è probabilmente maggiore di un intero ordine di grandezza - scrive il professor »Peracchi - Inoltre, la proporzione fra i casi positivi e il numero di persone infettate in ogni momento dato non va considerata costante, perché i criteri e l'intensità dei test variano nel tempo e fra regioni».

ECONOMETRIA

Va precisato, anche per evitare facili entusiasmi o illusioni, che il professor Peracchi non è nè un epidemologo e neppure un virologo, ma esperto di econometria, il ramo delle scienze economiche che prevede l'uso di metodi matematici e statistici per produrre modelli atti a verificare la validità di ipotesi in fatto di politica economica. Si tratta insomma di modelli capaci non di dare soluzioni certe al cento per cento per il futuro, ma di proporre simulazioni che con un'alta probabilità si accostano a quello che dovrebbe accadere. La data del 10 aprile, in questo caso, è indicativa per specificare il periodo - quello pasquale appunto - in cui gli sforzi messi in campo dalle istituzioni, amministratori, personale sanitario e dagli stessi cittadini dovrebbero portare i frutti attesi.

COERENZA NEI COMPORTAMENTI

La tendenza a zero nuovi casi, secondo lo studio pubblicati dall'Eief, è insomma per il Friuli Venezia Giulia di due settimane di sforzi. Sforzi che ovviamente dovranno essere mantenuti fino al raggiungimento dell'obiettivo e che, successivamente, dovranno essere seguiti da misure di cautela da mantenere ancora per qualche tempo.

ALTRE REGIONI

Diverse sono le previsioni per il Veneto, 14 aprile, e la Lombardia, 22 aprile, mentre a livello nazionale la stima di sparizione del contagio è fissata per la prima metà di maggio. A patto che i comportamenti di ogni singolo cittadino siano coerenti con le misure e restrizioni richieste dall'emergenza. Basterebbe poco, infatti, per tornare al punto di partenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

