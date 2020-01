La stagione invernale in quota parte alla grande: boom di turisti

TURISMO

UDINE È iniziata con il piede giusto la stagione invernale in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l'affluenza turistica nelle località montane, balneari (come Grado e Lignano) ma anche nelle città capoluogo. Un primissimo bilancio delle festività appena trascorse registra dati positivi sul fronte delle presenze a Natale, Capodanno ed Epifania.

L'assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini commenta: «Le presenze sciistiche sono aumentate del 15-20% rispetto all'anno precedente, a Sappada i ristoratori e albergatori registrato il tutto esaurito affermando che questo è stato l'anno migliore di sempre». Dunque aggiunge: «E' stato fatto un grande lavoro per quanto riguarda la qualità delle piste» ma «ad andare bene sono anche le presenze nelle località balneari come ad esempio Lignano grazie al presepe di Sabbia che ha registrato numeri in crescita». Non sono tuttavia ancora disponibili i dati relativi a Udine e Pordenone ma, spiega Bini «sicuramente c'è molto movimento anche grazie ai saldi di fine stagione e i giudizi degli operatori sono positivi». Un forte catalizzatore di presenze in regione è stato anche il concerto della cantante Elisa a Monfalcone durante le festività con oltre 5mila presenze. L'assessore conclude: «Le nostre località stanno offrendo il meglio di loro stesse ai turisti che vengono da fuori regione, non soltanto dall'Austria ma anche dal Veneto e dal resto d'Italia». Grande successo anche in Valcanale per il tradizionale appuntamento con la fiaccolata sul monte Lussari, giunta alla sua 46ma edizione. Migliaia di spettatori hanno seguito l'evento: a partecipare sono stati 250 sciatori in costume tradizionale che sono scesi lungo la pista Di Prampero tenendo in mano le torce illuminate. Si tratta della fiaccolata più lunga delle Alpi.

Sempre restando in ambito montano, i settemila posti letto degli alberghi sono stati praticamente tutti riempiti con una permanenza media di quattro giorni a settimana. Ad attirare un turismo slow e non di massa è soprattutto la natura incontaminata ma anche la strategia che si sta rivelando vincente di Promoturismo Fvg ossia quella di tenere le tariffe degli skipass più basse rispetto alle altre località europee. Nelle regioni contermini, le stesse risulterebbero più elevate e dunque per una famiglia di quattro persone, venire in vacanza anche se per pochi giorni nelle località sciistiche del Friuli Venezia Giulia si traduce non solo in divertimento e sport ma anche in un notevole risparmio. Dati positivi anche sul fronte degli sciatori con una crescita a doppia cifra nella vendita degli skipass. La località più gettonata? Lo Zoncolan con le sue piste mentre Forni di Sopra registra un +20% ma a difendersi bene sono pure Tarvisio e Sella Nevea a differenza di Piancavallo che risulterebbe la località più penalizzata dal clima. La Regione nel prossimo triennio conta di investire oltre 40 milioni nei poli sciistici. Si punta soprattutto alla riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive.

Commenta la presidente regionale di Federalberghi Paola Schneider: «Il bel tempo sicuramente ha agevolato un po' tutti, nelle città si registra un buon flusso di stranieri specialmente austriaci e provenienti dall'Est che magari in Friuli Venezia Giulia fanno almeno una tappa: strano ma vero». Secondo Schneider «vuol dire che la gente si è mossa, oltre che per andare a sciare anche solo per fare passeggiate o visitare mostre, sicuramente rispetto all'anno scorso registriamo un leggero miglioramento».

