La sorella di Cristian: ora paghino

TAVAGNACCO «Speriamo che la giustizia abbia veramente fatto il suo corso, che siano realmente loro le menti dell'attentato e che i colpevoli paghino per quanto hanno fatto». Così Cristina Rossi, sorella di Cristian, ha commentato la sentenza di condanna emessa dalla giustizia del Bangaledesh per la strage di Dacca del 1° luglio 2016, in cui persero la vita il fratello e Marco Tondat, imprenditore di Cordovado. «Oggi, se in un certo senso si può chiudere una fase, per me è comunque una giornata triste, perché dopo quello che è successo...