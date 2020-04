LA SOLIDARIETÀ

PORDENONE (c.a.) Imprenditori, artigiani, commercianti, piccole grandi associazioni e una miriade di singoli cittadini. Con le loro donazioni la terapia intensiva ha potuto dare una risposta all'emergenza coronavirus. Al dottor Tommaso Pellis s'incrina la voce quando tocca l'argomento. «Questi soldi - spiega - valgono tre volte tanto. Arrivano da aziende che rischiano il fallimento, da persone che non hanno più la paga o che devono continuare a pagare il mutuo, per le quali 30 euro pesano come 30mila. Abbiamo ricevuto donazioni di 16 euro: è tutto ciò che potevano dare e lo hanno dato». Un ringraziamento «generico subito», un ringraziamento dettagliato verrà fatto pubblicamente non appena ci sarà il tempo di ricostruire la lista dei contributi. «Un valore inestimabile - afferma Pellis - Ci hanno dato orgoglio e forza di reagire. C'è la sensazione di non essere abbandonati e c'è la voglia di essere all'altezza».

Il valore di queste donazioni? Sono stati acquistati i macchinari e le attrezzature più idonei alle esigenze, non quelli concepiti per le gare. C'è poi la solidarietà manuale, se così si può definire, quella degli «amici degli amici». Un esempio? «Mi mancava un attacco per l'ossigeno - racconta il dottor Roberto Bigai - Non potevo fare senza. È arrivato un amico da Concordia Sagittaria: me ne ha fatti trenta».

C'è poi la grande famiglia dell'ospedale da ringraziare, dove inevitabilmente scappa qualche nome, perchè la lista è lunghissima. Ci sono l'ingegneria di Maurizio Rizzetto e Monica Tajariol, l'ufficio provveditorato. Pellis cita poi i coordinatori di piattaforma infermieristica, senza i quali si incepperebbero turni e organizzazione: in primis Cinzia Castellarin, Giudy Giordani che dirige pronto soccorso e 118 e Aurora Lot che dirige i blocchi operatori trasformati in terapia intensiva Covid e in subintensiva.

«Ringraziamo le nostre famiglie che ci sostengono, ci vedono andar via e non sanno se torneremo a casa», chiude Pellis con un pensiero particolare alla moglie che un paio di giorni fa lo ha reso padre per la quarta volta: Elia è venuto alla luce alle quattro del mattino, così il papà ha potuto anche rispettare i turni in reparto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA